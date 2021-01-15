В социальных сетях появились посты с жалобами жителей Буденовского района Донецка о том, что в их районе произошла утечка воды необычного яркого зеленого цвета. Чуть позже в сети появились соответствующее видео. Стоит отметить, что речь идет о воде из системы теплоснабжения.Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Денис Чуприна заверил, что вода полностью безвредна для человека и назвал причину ее окраса.- На одной из котельных Будёновского района началась утечка теплоносителя. Чаще всего поиск утечки производится механическим способом, но когда порыв не удается найти, применяется уранин, который добавляют в закрытые системы теплоснабжения для исключения утечек и несанкционированных сливов теплоносителя. Таким образом дефекты теплообменников проявляются окрашиванием в зеленый цвет теплоносителя, - рассказал Чуприна корреспонденту официального сайта Донецкой народной Республики.Уранин для человеческого организма не вреднее пищевой соли. Его применяют в фармацевтике и отраслях народного хозяйства.Читайте такжеСамые интересные находки археологов: Что выставят в новом зале Донецкого музея«Комсомолка» в числе первых увидела выставленные экспонаты (подробнее)