В администрации столицы ЛНР приняли новые правила благоустройства территории города. Одно из них предполагает запрет на выгул и выпас животных в неотведенных для этого местах, то есть парках и скверах. Об этом сообщили на брифинге замначальника управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды Алексей Повышев.Это не единственное ограничение, которое теперь обязаны соблюдать жители Луганска. Также запрещается самовольно устраивать огороды, повреждать или уничтожать растения, расклеивать рекламные листовки, рисовать граффити на фасадах зданий, оставлять коробки в качестве урн и т.д.— Помимо этого, в новые правила благоустройства внесены требования для кооперативных домов по содержанию придомовых территорий, обустройству и содержанию собственных контейнерных площадок, определяют порядок содержания зеленых насаждений и требования к содержанию строительных площадок, — добавил Повышаев.Также замначальника добавил, что правила благоустройства действуют на всей территории Луганска, а за их нарушение грозит административная ответственность.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамые интересные находки археологов: Что выставят в новом зале Донецкого музея«Комсомолка» в числе первых увидела выставленные экспонаты (подробнее)