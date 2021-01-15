Медики получили результаты исследований, проведенных 14 января. Согласно их результатам, у 143 человек был выявлен коронавирус, еще у 33 пациентов этот диагноз был установлен клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.Таким образом с начала пандемии, коронавирус в ДНР был выявлен у 17 334 человек, из них на лечении находится 5748 пациентов, выписаны 10 052 человека, летальных случаев 1534.Кроме того, была обновлена статистика больных пневмонией. За прошедшие сутки такой диагноз поставили 94 людям, из них 73 госпитализировали.— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, — добавили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто делать, если в ДНР признали недействительным заламинированный документ?Разъяснения дала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова (подробнее)