В Министерстве транспорта ДНР сообщили, что сотрудники ведомства ежедневно ведут контроль за ходом уборки автодорог, а также их обработкой посыпочным материалом. Только за сутки необходимо для этого израсходовать несколько сотен тонн противогололедной посыпки.— Очищено 2,4 тысячи км автодорог общего пользования государственного и местного значения Республики, обработано противогололедными материалами порядка 5 млн. 770 тыс. кв. м дорожного покрытия, для чего использовано свыше 500 тонн посыпочных средств, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Напомним, что на территории ДНР в последние дни сложились неблагоприятные условия для водителей и пешеходов. В ночь на 13 января в Республике выпал снег. Из-за чего на дорогах и тротуарах образовалась гололедица. Ситуация на дорогах остается сложной. Поскольку в последующие дни были осадки в виде снега с дождем и ударили морозы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в ДНР 15 января: морозно, ожидается снегК обеду осадки прекратятся (подробнее)