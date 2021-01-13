Сегодня утром на трассе в Ростовской области случилась страшная авария с погибшими. Автобус «Москва-Донецк» вылетел за отбойник и перевернулся на бок.Двое из пассажиров погибли. Три человека получили травмы и были доставлены в больницы.Всего внутри автобуса находились 15 человек. По предварительным данным - граждане Донецкой и Луганской Народных Республик.В Госавтоинспекции Ростовской области сообщают, что по предварительным данным, водитель не справился с управлением.- Сейчас выясняются причины и условия, сопутствующие дорожно-транспортному происшествию, - заявили в ведомстве.По некоторым сообщениям, автобус направлялся не в Донецк, а в Луганск. Однако в Республиках Донбасса информацию пока не уточнили.Читайте такжеАвтобус «Москва-Донецк» опрокинулся в Ростовской области: есть погибшие и пострадавшиеПо предварительным данным, водитель не справился с управлением (подробнее)