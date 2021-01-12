В «Почте ЛНР» сообщили о начале благотворительной акции «Лучики добра». Помощь будут собирать для интернатов и детских домов Республики.- Акция будет проходить в течение всего этого календарного года до 30 декабря 2021 года на всей территории ЛНР, - говорится в сообщении.Присоединиться к акции можно оформив подписку на детские периодические издания или сделав благотворительный платеж в адрес детских домов, школ-интернатов в отделениях почтовой связи.- Итоги будут публиковаться на сайте и в телеграмм-канале «Почты ЛНР», - рассказали на предприятии.Кстати, в прошлом году «Почта ЛНР» собрала около 100 тысяч рублей на помощь интернатам и детским домам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке открыли пункты обогреваОжидаются суровые морозы, до -25 градусов (подробности)