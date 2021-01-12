В районе населенного пункта Калиновка военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики был перехвачен беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.Отмечается, что беспилотник проводил разведку. А это – нарушение первого пункта дополнительных мер, а именно запрета на использование БПЛА.- При попытке пересечения воздушного пространства Республики в районе населенного пункта Калиновка благодаря слаженным действиям расчетов ПВО и РЭБ с применением станции подавления «Тритон М1» был принудительно посажен беспилотный летательный аппарат Mavic 2 pro 59-й отдельной мотопехотной бригады, - рассказали в Народной милиции ЛНР.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВСУ выпустили по ДНР 35 боеприпасовПод обстрел попали донецкое и мариупольское направления (подробности)