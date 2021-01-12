Коронавирус в ДНР выявили еще у 289 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.Отмечается, что за сутки коронавирус победил 501 человек.Зарегистрировано 16 смертей.За все время коронавирус в ДНР выявили у 16 498 жителей. Из этого числа 9744 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 1464 летальных случая. Лечение продолжают 5290 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке для спасения тяжелобольных коронавирусом будут переливать плазму крови вылечившихся от негоГлавный врач Республиканского центра крови Николай Нестеров дал «Комсомольской правде» интервью (подробности)