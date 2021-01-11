Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 167 жителей, а 10 – умерли. За это время только двоих жителей выписали после выздоровления от COVID-19.- Проведено 199 исследований, из них выявлены 143 случая заболевания (71,6%) и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 16209. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 5518 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 9243. Летальных случаев – 1448.Также за сутки выявлено 64 случая пневмоний, на 64 случая меньше, чем за предыдущий день. 35 человек госпитализированы. Всего на лечении 1739 пациентов с пневмониями, из них 671 на кислородной поддержке (+8 за сутки).Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке для спасения тяжелобольных коронавирусом будут переливать плазму крови вылечившихся от негоГлавный врач Республиканского центра крови Николай Нестеров дал «Комсомольской правде» интервью (подробнее)