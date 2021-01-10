С 10 января возобновляется действие комендантского часа в ДНР с 23.00 до 5.00.Он был приостановлен на время празднования Нового года и Рождества - с 31 декабря до 10 января. Правда, при этом работа заведений питания и общественного транспорта оставалась без изменений, исключение - новогодняя ночь.В этом году новогодние праздники прошли без эксцессов и массовых задержаний граждан с украинскими паспортами.- Так и не воспользовались возможностью погулять ночью, привыкли за эти годы после 23.00 сидеть дома, - говорит дончанка Елена Писарева.Отмена комендантского часа ждет нас также в ночь на Крещение - с 18 на 19 января. В периоды отмены комендантского часа подразделения МВД ДНР работают в усиленном режиме, поэтому, выходя из дома, не забывайте документы.Читайте такжеСоветы эксперта: Что делать в пасмурную погоду в Донецке людям с метеозависимостьюГлавное - следить за давлением и настроением (подробнее)