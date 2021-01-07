Искренне поздравляю православных жителей Донецкой Народной Республики с праздником Рождества Христова!Рождественские дни объединяют нас вокруг дорогих нам ценностей, вдохновляя на великодушные добрые поступки. В это время нам предоставляется уникальная возможность замедлить темп жизни и подумать над тем, что действительно важно и дорого.Сегодняшнее торжество мы традиционно проводим в семейном кругу среди родных и близких людей, обмениваемся теплыми поздравлениями. Это очень простые, но такие необходимые пожелания здоровья, добра, счастья, мира…Дорогие друзья! Я желаю вам реализации всех намеченных планов и воплощения заветных желаний. Пусть в вашей жизни будет больше счастливых моментов и поводов для радости – за себя, своих близких и наш родной Донбасс!Денис Пушилин,Глава Донецкой Народной Республики