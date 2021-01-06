Вооруженные формирования Украины за сутки три раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Под огонь попали окрестности сел Спартак и Яковлевка, а также поселка Минеральное на донецком направлении.По данным Народной милиции ДНР, стрельбу из РПГ, АГС и стрелкового оружия вели боевики 3-го механизированного батальона 72-й бригады ВСУ с позиций в районе Авдеевки. Всего по территории Республики было выпущено 7 гранат.Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей и защитников ДНР не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНакануне Рождества украинские военные открыли мощный огонь из минометов по ДонецкуМинометный удар был нанесен по району бывшего аэропорта столицы ДНР (подробнее)