Ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции подошли к концу, и после заполнения системы водой стабильное снабжение потребителей будет полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».- Сегодня во второй половине дня запустили в работу Донецкую фильтровальную станцию, - говорится в сообщении.Уточняется, что работа ДФС была нарушена 1 января - когда вследствие непогоды сразу в нескольких районах столицы произошли аварийные ситуации. Из-за наледи на деревьях и линиях электропередачи в городе были обесточены 26 котельных и сама ДФС.Сейчас подача электроэнергии на социально важный объект уже восстановлена, и фильтровальная станция продолжит обеспечивать водой свыше 400 тысяч потребителей по обе стороны от линии разграничения.Читайте такжеВ ДНР и ЛНР военнослужащие передали подарки детямС Новым годом поздравили также ветеранов и семьи погибших защитников Республики (подробнее)