В ЛНР за минувшие сутки один житель умер от COVID-19. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2117. За последние сутки – 9. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 1771 человек. Из них за сутки - 23, - говорится в сообщении.В то же время за минувший день один житель умер от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 178 человек.Тем временем, в ЛНР запрещено проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ начале 2021 года республики Донбасса получат первую партию российской вакцины от коронавирусаВ числе первых пройти вакцинацию смогут полицейские, спасатели, медики и учителя (подробнее)