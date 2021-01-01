С начала пандемии коронавируса в Луганской Народной Республике было выявлено 2117 случаев заражения данной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.— Всего по состоянию на 09:00 1 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2117, — говорится в сообщении.Из общего числа зараженных, большинство отпраздновали Новый год дома в кругу семьи и знакомых. Поскольку 1771 человек побороли болезнь. Их выписали из больниц Республики с дважды отрицательным результатом на COVID-19. А летальных случаев от коронавируса в ЛНР с начала пандемии уже 177.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в ДНР, последние новости на 31 декабря 2020 года: За все время от Covid-19 выздоровели 9 513 человекМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 31 декабря 2020 года (подробнее)