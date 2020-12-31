Донецкий ботанический сад приготовил увлекательные экскурсии «Новогодние деревья мира». Экскурсоводы расскажут интересные факты о растениях, ставших символами Нового года в разных странах, и связанных с ними традициях.- Приходите за светлыми эмоциями, сказочным предвкушением и приобщением к мировой культуре! – предлагают сотрудники Донецкого ботанического сада.Экскурсии будут проходить по 10 января с 09.00 до 15.00 каждый час.К сведению: 31 декабря, 1, 6 и 7 января Донецкий ботанический сад закрыт для посещения. А с 2 по 5 января и с 8 января экскурсии в нем будут проходить в привычном режиме с 9.00 до 16.00.Стоимость билета в оранжерейный комплекс – 50 рублей. Для школьников 1-4 класса - 30 рублей. Дошкольники бесплатно.«Год двадцать первый пусть станет по сути - началом судьбы»: Герой труда ДНР Эмиль Фисталь поздравил жителей с Новым годомВсемирно известный врач считает, что 2021 год для Республики станет счастливым (подробнее)