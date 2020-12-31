Желающим воспользоваться услугами такси в Донецке в новогоднюю ночь придется доплатить. 31 декабря с восьми часов вечера и до полуночи службы увеличат тариф в полтора раза. А уже после курантов – в два раза.То есть минимальный тариф в новогоднюю ночь будет составлять 150-200 рублей.Прежние расценки на услуги такси вернуться с пяти часов утра 2 января.Напомним, что ранее столичные службы такси увеличили минимальный тариф до 100 рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Чем выше цели, тем тяжелее испытания!» - Председатель Правительства ДНР Александр Ананченко поздравил с Новым 2021 годом2020 год Александр Ананченко назвал годом стойкости нашего народа (подробности)