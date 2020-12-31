Распоряжения №№ 351, 352, 353, 354, 355 от 30 декабря 2020 г. опубликованы на сайте Правительства ДНР.Ректором Горловского института иностранных языков назначена Кочетова Светлана. Ректором Донецкого института железнодорожного транспорта назначен Чепцов Михаил. Ректором Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского назначена Дрожжина Светлана. Ректором Донецкого национального университета назначена Беспалова Светлана. Ректором Донецкого национального медицинского университета имени М.Горького назначен Игнатенко Григорий.По истечении одного года срок работы может быть продлен.В Донецке пять университетов, пять академий и 12 институтов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Спортсменка из Донецка завоевала первое место на европейском турнире, который организовал Арнольд ШварценеггерОльга Демчук выступала в составе сборной России (подробнее)Соответствующие Распоряжения №№ 351, 352, 353, 354, 355 от 30 декабря 2020 г. опубликованы на сайте Правительства ДНР. Так, ректором Горловского института иностранных языков назначена Кочетова Светлана Александровна. Ректором Донецкого института железнодорожного транспорта назначен Чепцов Михаил Николаевич. Ректором Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского назначена Дрожжина Светлана Владимировна. Ректором Донецкого национального университета назначена Беспалова Светлана Владимировна. Ректором Донецкого национального медицинского университета имени М.Горького назначен Игнатенко Григорий Анатольевич.DNR LIVE: http://dnr-live.ru/pravitelstvo-naznachilo-rektorov-vuzov/