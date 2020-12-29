Сегодня, 29 декабря, боевики из 36-й бригады морской пехоты ВСУ обстреляли на юге ДНР село Ленинское зажигательными минами, которые запрещены ООН.По информации Народной милиции ДНР, по Ленинскому было выпущено 12 зажигательных мин калибром 120 мм. Причем огонь украинские морпехи вели с позиций, расположенных в жилом районе подконтрольного ВСУ Водяного.- Зажигательные 120-мм мины условно отнесены к оружию массового поражения. Они запрещены принятой ООН Конвенцией о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, - отметили в НМ Республики.Также сегодня морпехи из 36-й бригады выпустили 37 мин калибром 120 мм по селу Коминтерново на юге ДНР.Под огонь из гранатометов попало село Васильевка вблизи Ясиноватой, в котором находится насосная станция Южнодонбасского водовода. Станция является одним из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, питает жилые районы по обе стороны линии фронта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему Донбасс снова в огнеНеужели украинская армия готовится к наступлению (подробнее)