В январе 2021 года у «Комсомольской правды» - Донбасс 2 152 подписчика. Самый высокий показатель за последние три года!- Редакции удалось не только удержать уровень подписки, но и еще немного прибавить тираж, - сообщили в отделе подписки.В этот раз более 20 человек подписали газету своим родственникам, соседям, друзьям в качестве новогоднего подарка. 40 подписчиков получили настольные календари и календарики с логотипом «Комсомольской правды» (они принимали участие в новогодней акции, отправив SMS- сообщением данные о подписке).Напомним, что в любом отделении ГП «Почта Донбасса» можно подписаться на полный комплект газеты, а также на каждый выпуск еженедельной газеты в отдельности. Так, до 25 января можно подписываться на получение «Комсомолки» с февраля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Спортсменка из Донецка завоевала первое место на европейском турнире, который организовал Арнольд ШварценеггерОльга Демчук выступала в составе сборной России (подробнее)