По информации республиканского предприятия «Компания «Вода Донбасса» в связи с аварийными ремонтными работами остановлена Центральная насосная станция. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.Отмечается, что с 15 часов 29 декабря на период проведения работ без холодного водоснабжения остаются все потребители Ворошиловского района Донецка.Кроме того, в Калининском районе нет воды от улиц Серова и Набережной до улицы Марии Ульяновой.В Киевском районе без воды: ул. Артема, 100-104, 147 (а, б, в, г), 149, 163 б; ул. Челюскинцев, 200-212, 189, 198 (а, б, в); пр. Освобождения Донбасса, 8-16; пр. Титова, 4-10 а, 15; пр. Мира, 2-10 а; ул. Щорса, 55, 57, 80-106; ул. Университетская, 63-75, 56 а, 58 а; пр. Панфилова, 5-21; ул. Розы Люксембург, 95-111.А также полностью улицы Левицкого, Николенко, Покрышева, проспекты Коломенский, Исаковского, микрорайон «Гладковка», поселки «5-й участок» и «3-й Восточный».О времени возобновления водоснабжения пока неизвестно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР задержали должностных лиц ГП «Вода Донбасса» по подозрению в коррупцииПодробности расследования рассказали в МВД ДНР (подробнее)