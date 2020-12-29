Многодетная семья из ЛНР получила от Главы Республики новый дом в Первомайске. До этого им приходилось жить в прифронтовом поселке Марьевка (район Золотого-5). Эти населенные пункты регулярно попадают в военные сводки.Жить в прифронтовом поселке действительно опасно. В любую минуту с украинских позиций может прилететь боеприпас. А сколько их неразорвавшихся? На одном из таких в сентябре подорвались Евгения Камбура и ее 12-летний сын Максим. Снаряд выпустили украинские военные с позиций 30-й бригады, но по какой-то причине сразу он не взорвался. В результате женщина, воспитывающая четырех детей, получила серьезные ранения. Спасти поврежденную ногу врачам не удалось. Пострадавшие перенесли несколько операций, за которыми последовала длительная реабилитация.- Глава Республики, узнав об этом происшествии, не мог оставаться равнодушным. Самое главное было переселить многодетную семью из поселка, который фактически находится в серой зоне, туда, куда семья хотела бы, - сказала советник главы ЛНР Марина Филиппова, которая передала документы на новый дом семье Камбура.Рядом с новым домом находятся школа и магазин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПассажирка перевернувшего под Донецком автобуса Анна Мартыненко: «Водитель обогнал снегоуборочную машину, и мы перевернулись»В аварии пострадали семь человек, двое из них – дети (подробнее)