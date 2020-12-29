Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 223 жителя, а 21 – умер. За это время 157 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.- Проведено 447 исследований, из них выявлен 171 случай заболевания (38,3%) и у 52 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 14 898. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4 897 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 8 663. Летальных случаев – 1 338.Также за сутки выявлены 126 случаев пневмоний, на 24 случая больше, чем за предыдущий день.Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДумали, что родинка неопасная: 29-летняя дончанка столкнулась с тяжелым заболеваниемУ Екатерины Сергеевой есть высокие шансы победить рак, но нужна помощь (подробнее)