В Горняцком районе Макеевки на пожаре пострадала 31-летняя женщина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.- 28 декабря в Горняцком районе Макеевки произошел пожар в одноэтажном доме на четырех хозяев по проспекту Генерала Данилова. В результате пострадала 31-летняя жительница. Впрочем, она отказалась от госпитализации. Пожаром уничтожены вещи и мебель на площади 4 квадратных метров, - говорится в сообщении.Для тушения возгорания от МЧС привлекались 5 машин и 16 человек.Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС ДНР ликвидировали 9 пожаров.В частности, в Енакиево в поселке Старопетровский сгорела одноэтажная хозпостройка на улице Лысенко. Огонь уничтожил перекрытие на площади 400 квадратных метров, кровлю на площади 500 квадратных метров, 15 оконных блоков, 3 дверных блока. Произошло обрушение стены на площади 50 квадратных метров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВывела из огня сестру и братьев: 11-летнюю школьницу из Енакиево Анастасию Минакову наградили медалью «За спасение жизни»Ведомственные награды МЧС ДНР вручили семерым подросткам из Донецка, Макеевки, Енакиево и Старобешево (подробнее)