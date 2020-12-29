В ЛНР за минувшие сутки двое жителей умерли от COVID-19. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2059. За последние сутки – 16. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 1720 человек. Из них за сутки - 10, - говорится в сообщении.В то же время за минувший день двое жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 172 человека.Тем временем, в ЛНР запретили проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДумали, что родинка неопасная: 29-летняя дончанка столкнулась с тяжелым заболеваниемУ Екатерины Сергеевой есть высокие шансы победить рак, но нужна помощь (подробнее)