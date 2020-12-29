Во время ежегодного обращения к Народному Совету Глава Республики Денис Пушилин заявил о необходимости стимулирования и поддержки предпринимательской деятельности.- Наши предприниматели очень ждут запуска «регуляторной гильотины», кредитования и преференций. Они также рассчитывают и на ограничение контролирующих функций со стороны государственных органов, - сказал Денис Пушилин.Он отметил, что стимулирование и поддержка предпринимательской деятельности с одновременным внедрением механизмов противодействия коррупции заложат условия для наращивания оборотных средств и будут способствовать росту объемов производства.- Таким образом, мы сможем говорить о создании новых рабочих мест, увеличении регулярных налоговых отчислений в бюджет Республики, мы сможем больше планировать и больше реализовывать, - подчеркнул Глава Республики.Он поручил депутатам разработать законопроект, в соответствии с которым количество лицензируемых видов деятельности должно сократиться. Также лицензии на большинство видов деятельности должны быть бессрочными.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПушилин поручил парламенту разработать законопроект о трансграничном сотрудничестве с РФВ планах на 2021 год Глава ДНР также поставил разработку Трудового кодекса и закона об инвестиционной деятельности (подробнее)