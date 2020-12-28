В зале совещаний МЧС ДНР в Донецке состоялась церемония награждения по случаю Дня спасателя. Отличившиеся сотрудники МЧС получили государственные и правительственные награды. Одну из медалей «За спасение жизни» также получил работник Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко Юрий Соколов.Еще 6 июня Юрий Алексеевич вытащил из воды тонущую девушку. После провел реанимацию. Благодаря самоотверженному поступку мужчины девушка осталась жива.— Пусть главной наградой за ваш нелёгкий труд остаются безмерная благодарность и уважение граждан нашей Республики. Вы этого по-настоящему заслуживаете. Пусть ваша самоотверженность и преданность делу всегда служат благородным целям. Мирного неба, крепкого здоровья, счастья и добра вам и вашим близким! Благодарю вас за ту работу, которую вы делаете во благо граждан нашей Республики, — обратился после к присутствующим министр МЧС Алексей Кострубицкий.Также в пресс-службе спасательного ведомства отчитались о проделанной работе за год. Так, с начала 2020 года подразделения МЧС осуществили 21 тысячу выездов: больше семи тысяч выездов на места дорожно-транспортных происшествий; около 13 тысяч выездов для ликвидации пожаров. За это время сотрудниками МЧС было спасено 876 жителей Республики, в том числе 61 ребенок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВывела из огня сестру и братьев: 11-летнюю школьницу из Енакиево Анастасию Минакову наградили медалью «За спасение жизни»Ведомственные награды МЧС ДНР вручили семерым подросткам из Донецка, Макеевки, Енакиево и Старобешево (подробнее)