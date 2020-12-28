Стражи порядка задержали должностных лиц государственного предприятия «Вода Донбасса». Их спалили с поличным при получении взятки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.— Как установили стражи порядка, злоумышленники требовали у предпринимателей денежные средства за подписание актов выполненных работ, проведенных согласно договорам, заключенным с ГП. Величина незаконного вознаграждения составляла от 10 до 30% от суммы денежных средств, перечисленных госпредприятием на счет СПД [субъектов предпринимательской деятельности – прим. ред.], — рассказали подробности в пресс-службе ведомства.Один из взяточников был задержан при получении денежных средств в размере 2,5 миллионов рублей. А во время дальнейших обысков правоохранители нашли и изъяли черновые записи и техническую документацию. В ходе расследования был установлен факт передачи злоумышленникам денежных средств в сумме больше 10,5 миллионов рублей.В результате были возбуждены уголовные дела по статье 228 Уголовного кодекса ДНР (коммерческий подкуп). Санкции этой статьи предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной сумму коммерческого подкупа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБлогера Романа Манекина задержали в ДНРЕго подозревают в сотрудничестве с агентом спецслужб Украины (подробнее)