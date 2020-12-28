Власти Луганской Народной Республики планируют очередное повышение зарплат и пенсий в июле 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов ЛНР.— В рамках Программы социально-экономического развития «Наш выбор» в сводной смете государственного бюджета в 2021 году предусмотрены ассигнования на увеличение заработной платы и социальных выплат, — говорится в сообщении.Пенсии и социальные выплаты с 1 января 2021 года повышаются на 17%, а в июле – еще на 17%. Повышение зарплат работникам бюджетной сферы с января 2021 года будет осуществлено на 30%, а с июля – еще на 28%.Оплат труда силовых ведомств с января 2021 года повышается на 16%, с июля 2021 года – на 16%. А у государственных служащих прирост небольшой. Зарплата увеличится на 11%, в январе 2021 года и еще на 11% в июле.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВывела из огня сестру и братьев: 11-летнюю школьницу из Енакиево Анастасию Минакову наградили медалью «За спасение жизни»Ведомственные награды МЧС ДНР вручили семерым подросткам из Донецка, Макеевки, Енакиево и Старобешево (подробнее)