Больше сорока мин выпустили киевские силовики по окрестностям ДНР всего за час. Под обстрелом оказались районы поселка шахты имени Гагарина в Горловке, сел Новая Таврия и Ленинское, что находятся на юге Республики. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.00 н.п. Новая Таврия: выпущено 12 мин; 16.10 н.п. Ленинское: выпущено 20 мин; 16.25 н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина) выпущена 1 граната из СПГ; 16.45 н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 10 мин и 5 гранат из СПГ, — говорится в сообщении.В общей сложности было выпущено порядка 42 мин. Известно, что обстрел велся с позиций ВСУ, расположенные в районе Водяного на мариупольском и Шумы на горловском направлениях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ10 мин калибром 120 миллиметров: Украина нанесла минометный удар по ДНРПод обстрелом оказался населенный пункт Новая Таврия (подробнее)