Ситуация с распространением коронавируса на территории ДНР находится под контролем. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин во время ежегодного обращения к Народному Совету.— Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в реализацию поставленных задач. Мы были вынуждены сконцентрировать все наши силы на вопросах, связанных с недопущением распространения в Республике COVID-19 и сохранением жизни и здоровья наших граждан. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что нам это удалось, — заявил Глава Республики.В том числе ситуацию с распространением COVID-19, по словам Дениса Пушилина, удалось урегулировать благодаря вовремя введенным превентивным мерам, героическим подвигам медиков и общей сплоченностью.Напомним, что медики ДНР впервые столкнулись с коронавирусной инфекцией нового типа 31 марта текущего года. Тогда в Республике был диагностирован первый случай заболевания. На сегодняшний день число зараженных за все время составляет 14671. Большая часть из них болезнь уже побороли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в ДНР, последние новости на 28 декабря 2020 года: За все время COVID-19 выявили у 14671 человекМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 28 декабря 2020 года (подробнее)