В 2021 году парламент ДНР должен будет разработать законопроект о трансграничном сотрудничестве с Российской Федерацией. Такое поручение дал Глава Республики Денис Пушилин во время своего обращения к парламенту на заключительном пленарном заседании осенней сессии Народного Совета.— Отдельно хочу остановиться на вопросе, решение которого станет следующим шагом на пути интеграции Донбасса с Россией, – это разработка законопроекта о трансграничном сотрудничестве с Российской Федерацией. Наши люди получают российское гражданство, вузы – аккредитацию в России, и пора эту работу активизировать, — говорится в сообщении.Кроме того, в планах на следующий год стоит принятие Трудового кодекса и закона об инвестиционной деятельности ДНР.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБлогера Романа Манекина задержали в ДНРЕго подозревают в сотрудничестве с агентом спецслужб Украины (подробнее)