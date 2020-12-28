За прошедшие сутки новых случаев коронавируса в ДНР выявлено не было в связи с тем, что в лабораториях проводилась плановая санобработка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — напоминают в ведомстве.Таким образом, по состоянию на утро 28 декабря по-прежнему подтвержденных случаев инфекции COVID-19 зарегистрировано 14671. Из них на лечении находится 4848 пациентов, выписаны 8506 человек, летальных случаев – 1317.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОсторожно, скользко! Что делать, если вы упали на ступеньках в общественном местеКорреспондент «Комсомолки» разбирался, кто несет ответственность за скользкие ступени в магазинах, аптеках и других публичных местах (подробнее)