Около часа назад украинские силовики открыли минометный огонь по населенному пункту ДНР. Обстрел велся по направлению Водяное – Новая Таврия. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.— После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:55 н.п. Водяное - н.п. Новая Таврия: выпущено 10 мин калибром 120 мм, — говорится в сообщении.Информация о пострадавших среди мирного населения или разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.Добавим, что накануне ночью армия Украины уже открывала огонь по ДНР. Впервые с 25 декабря использовались минометы. Обстрел также был массированным. Всего было выпущено 12 мин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Алчевске почти 400 жилых домов остались без теплаВиной всему - авария на теплотрассе (подробнее)