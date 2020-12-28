Делегация из Якутии посетила Донецкую Народную Республики. Представители Республики Саха вручили накануне Нового года подарки для детей, а также подарили сертификат на покупку медаппаратуры. Об этом сообщили в пресс-службе Народного совета ДНР.— Глава Республики Саха провозгласил следующий год Годом здоровья. И сегодня мы устанавливаем новый «мост» между Республикой Саха и ДНР, направленный на то, чтобы все наши граждане были здоровы, — отметил гендиректор Республиканского информационно-издательского холдинга «Сахамедиа» Алексей Чертков.Гости ДНР вручили сертификат на приобретение комплекса для многосуточного мониторирования ЭКГ и артериального давления. Его передадут в пользование Донецкому национальному медицинскому университету имени М. Горького.Также делегаты побывали в Амвросиевке. Около 200 детей получили подарки. А семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, получили дополнительную материальную поддержку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДумали, что родинка неопасная: 29-летняя дончанка столкнулась с тяжелым заболеваниемУ Екатерины Сергеевой есть высокие шансы победить рак, но нужна помощь (подробнее)