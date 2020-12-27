28 декабря в Донецке и Донецкой Народной Республике будет переменная облачность. Без осадков.По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от нуля до минус двух градусов.В Донецке и Республике будет дуть восточный ветер порывами от 7 до 12 метров в секунду.В этот день отмечается день священномученика Елевферия. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года. В старину обратили внимание на то, что если днем был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа еще впереди.По прогнозам синоптиков, днем 29 декабря ожидается потепление на несколько градусов.