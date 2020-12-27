Луганские водители в рамках акции общественного движения «Мир Луганщине» создали новогоднюю елку из больше чем 120 автомобилей.Мероприятие, как и в прошлом году, прошло на парковке у сгоревшего в 2014 году в результате обстрела со стороны ВСУ здания гипермаркета «Эпицентр».Фигуру новогодней елки украсила пятиконечная звезда, выстроенная из автомобилей ГИБДД МВД ЛНР. Помимо участников автоклубов, в этом году к акции присоединились и депутаты Народного Совета Республики.- Сегодня проходит очередной флешмоб, построение автоелки. Таким вот образом молодые люди из луганских автоклубов, депутаты поздравили жителей Республики с наступающим Новым годом, - сказал депутат Народного Совета от «Мира Луганщине» Денис Колесников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Донецке перевернулся автобус, следовавший из ДокучаевскаПострадали четыре человека, в том числе ребенок (подробнее)