Сегодня, 27 декабря, почти 400 жилых домов в Алчевске остались без тепла в результате двух аварий на магистральной теплотрассе. Об этом сообщила администрация города.Остановлен целый ряд котельных - «Заводская», «Спорткомплекс», «Горького, 68а», «Брестская, 13».- С учетом прогноза низких температур был принят ряд технических решений, направленных на устранение аварий и сохранение теплосетей как магистральных, так и внутридомовых. Создан штаб по устранению аварийной ситуации, в который вошли руководители администрации города Алчевска, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, «Луганскгаза», ГУП ЛНР «РСК», - сообщили в администрации.Штаб работает в круглосуточном режиме. Ситуация оценивается как серьезная, но контролируемая. Когда в квартирах будет тело – пока не сообщается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Донецке перевернулся автобус, следовавший из ДокучаевскаПострадали четыре человека, в том числе ребенок (подробнее)