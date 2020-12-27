В ночь с 31-го на 1-го января вокалисты Донецкого музыкально-драматического театра имени М. Бровуна исполнят песню «Давайте встретим год», посвященную всем зрителям. Презентация композиции на слова поэтессы Виктории Литвиненко и музыку композитора, заслуженного работника культуры ДНР Михаила Хохлова, состоится в соцсетях и на официальном YouTube-канале театра.- Театр не прекращал работать ни на день, даже когда были отменены все культурные мероприятия и показы спектаклей. Мы не теряли веры в лучшее, потому что знали – черную полосу обязательно сменит белая. На мой взгляд, песня получилась очень красивой, гармоничной, по-настоящему новогодней. Артисты в очередной раз продемонстрировали свои прекрасные вокальные данные, - рассказала генеральный директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова.По ее словам, съемки видеоклипа, в которых приняли участие Алексей Аносов, Наталья Качура, Маргарита Лисовина, Константин Пасичный, Кристина Андриева, Иван Химченко, проходили в стенах театра.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОмбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мечтаю подарить своим детям гончуюВ канун Нового года Дарья Васильевна дала «Комсомольской правде» эксклюзивное интервью (подробнее)