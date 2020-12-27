Половина личного состава танкового батальона 36-й украинской бригады морской пехоты продемонстрировала отсутствие навыков управления бронетехникой во время проверки боевой готовности. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.- В район Мариуполя прибыла группа контроля под руководством заместителя командующего оперативно-тактической группировки «Восток» по боевой подготовке полковника Петрусенко. Во время проверки слаженности действий экипажей танкового батальона комиссией выявлено отсутствие навыков и умений в управлении военной техникой у 50 процентов личного состава в связи с несоответствием должностных специальностей, - говорится в сообщении.По данным оборонного ведомства ДНР, у всех танков батальона 36-й украинской бригады морской пехоты превышен допустимый износ ствола пушки, в результате чего отклонение снаряда от цели составляет больше 300 метров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Донбассе украинский морпех на позициях застрелил сослуживца из автоматаОб этом сообщили в управлении Народной милиции (подробнее)