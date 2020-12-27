За сутки в ДНР воспаление легких выявили у 92 человек, из них 66 – госпитализировали. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.- Это на 17 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на лечении 1800 пациентов с пневмониями, из них 634 на кислородной поддержке (плюс 21 за сутки), - говорится в сообщении.На сегодня в ДНР на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 4848 пациентов, выписаны – 8506 человек, летальных случаев - 1317.В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ДНР зажглась автомобильная елка178 машин выстроились в одну конструкцию и включили дальний свет (подробности)