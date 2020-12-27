В Калининском и Киевском районах Донецка открылись новогодние елки. В торжественных мероприятиях принял участие и глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.- В уходящем году было много трудностей, волнений и переживаний, но вместе с тем было много хороших событий для каждого из нас. В наступающем 2021 году я хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, домашнего уюта, побольше улыбок, любви и благополучия. С наступающим Новым годом! - обратился к дончанам Алексей Кулемзин.Жители районов имели возможность не только насладиться веселой концертной программой, но и поучаствовать в квесте, а также посетить праздничную ярмарку, на которой в широком ассортименте были представлены сладости, фрукты, пряники ручной работы и новогодние сувениры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Донецке перевернулся автобус, следовавший из ДокучаевскаПострадали четыре человека, в том числе ребенок (подробнее)