Под Горловкой морского пехотинца ВСУ на позициях застрелил сослуживец. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.- По обстоятельствам дела известно, что на позициях между двумя боевиками 137-го батальона произошел конфликт, приведший к гибели матроса Гремы. Уточняется, что матрос Хамяк произвел три выстрела из автомата АКСУ-74 в живот матросу Греме в упор, после чего покинул позиции, - говорится в сообщении.По данным Управления Народной милиции, инцидент произошел в подконтрольном киевским властям селе Кодема. На месте происшествия сотрудниками военной службы правопорядка найдены пакеты с остатками порошкообразной смеси наркотического вещества амфетамин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Донецке перевернулся автобус, следовавший из ДокучаевскаПострадали четыре человека, в том числе ребенок (подробнее)