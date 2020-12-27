Вооруженные формирования Украины не открывали огонь по ДНР в прошедшие сутки. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Однако при этом в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что противник продолжил укреплять свои позиции.- Украинские военные проводят инженерные работа в окрестностях подконтрольного киевским властям Опытного, что к северу от Донецка, - говорится в сообщении СЦКК.Напомним, что в предыдущие сутки вооруженные формирования Украины трижды открывали огонь по территории Республики, в то время как в Донбассе действуют дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня. Запрещено применять любой вид оружия, стягивать технику, проводить диверсии, инженерные работы и запускать беспилотники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Огни на главной елке ДНР зажглись под ледяным дождемВ этом году ее гирлянда составляет больше трех с половиной километров (подробнее)