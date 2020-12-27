В этом году на площади возле главной донецкой елки появились три новых артобъекта. Возле здания Минугля – беседка, рядом с фонтаном - фоторамка «Донецк-2021» и недалеко от памятника Ленину – карета. Все три фотозоны придумали и сделали сотрудники коммунального предприятия «Донецкгорсвет».- Беседку создавали специально под расположенные полукругом лавочки, - рассказал «КП» директор «Донецкгорсвета» Владимир Ткаченко. - Наши сварщики в цехе выгнули ее из металла, а маляры - покрасили. В свою очередь, электромонтеры сделали светодиодную подсветку. Над новым артобъектом два месяца трудились пять человек.Новая беседка горит ярким желтым светом с белыми проблесками. Жители ее уже окрестили мандаринкой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Осторожно, скользко! Что делать, если вы упали на ступеньках в общественном местеКорреспондент «Комсомолки» разбирался, кто несет ответственность за скользкие ступени в магазинах, аптеках и других публичных местах (подробнее)