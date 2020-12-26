В воскресенье, 27 декабря, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха опустится до восьми градусов нижу нуля- Пасмурная погода будет держаться в Донецке не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Ночью будет идти сильный снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться, - говорится в сообщении синоптиков.Утром температура воздуха покажет -2 градусов ниже нуля, днем столбик термометра опустится – до -1 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует восемь градусов мороза.Скорость ветра до трех метров в секундуНародный прогноз погоды: Наши предки заметили: если зимой воздух становится более прозрачным, значит нужно ждать похолодания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто делать пенсионерам из республик Донбасса, если им на Украине заблокировали выплатыВ Пенсионном фонде требуют от дончан пройти идентификацию (подробности)