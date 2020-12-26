О том, что 26 декабря, под Еленовкои перевернулся автобус «Докучаевск-Донецк» сообщили пользователи соцсетей.- Есть пострадавшие, - пишут во ВКонтакте. – Двое в тяжелом состоянии.Сообщается, что авария произошла в около десяти часов утра.- Водитель сильно гнал автобус. Пассажиры ему сделали замечание. Он огрызнулся, сказал, что сам знает, что делает, - рассказали в соцсетях пассажиры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа год защитники ДНР сбили 33 украинских беспилотникаБоевики Киева использовали их для корректировки огня и нанесения ударов по Республике (подробности)