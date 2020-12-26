В районе городка Острая Могила, под Луганском, горожанин отказался платить за услуги такси и напал на водителя. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.- Накануне в полицию обратился мужчина 1991 года рождения, водитель такси. Он заявил о том, что в районе городка Острая Могила у него произошёл конфликт с пассажиром – тот отказался оплатить услуги такси, угрожая при этом пистолетом, - рассказали правоохранители.В МВД Республики отметили, по подозрению в совершении преступления задержан гражданин 1962 года рождения.- Проводятся следственные мероприятия, - сказали полицейские.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа год защитники ДНР сбили 33 украинских беспилотникаБоевики Киева использовали их для корректировки огня и нанесения ударов по Республике (подробности)