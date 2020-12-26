В связи с отменой комендантского часа в Луганской Народной Республике Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия разрешила проведение развлекательных мероприятий в помещениях.- В связи с отменой действия режима комендантского часа на период новогодних и рождественских праздников, ЧСПК при Правительстве ЛНР решила ослабить ограничительные меры, разрешив работу развлекательных заведений, - говорится в сообщении Правительства.Отметим, что при этом комиссия потребовала усилить контроль за неукоснительным выполнением ранее принятых Требований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКаким будет новое колесо обозрения в ДонецкеЕго обещают установить вместо старого уже в следующем году и высотой оно будет почти в девятиэтажный дом (подробности)