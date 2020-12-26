Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение в жилых районах на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.- За прошедшие сутки нашей разведкой выявлено нахождение техники украинских оккупантов: в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ - два бронетранспортера БТР-80 в жилом районе населенного пункта Муратово; в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады – одна боевая бронированная машина в районе населенного пункта Счастье, - говорится в сообщении.В Народной милиции ЛНР отметили, что таким образом, украинская армия продолжает нарушать дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа год защитники ДНР сбили 33 украинских беспилотникаБоевики Киева использовали их для корректировки огня и нанесения ударов по Республике (подробности)